إيران وباكستان تؤكدان الحاجة إلى تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان

أكد وزيرا خارجية إيران وباكستان في محادثة هاتفية على الحاجة إلى تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم السبت.

كما أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري عن قلقهما إزاء الحظر المفروض على تعليم المرأة وعملها، بحسب ما نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

وجاء في البيان: "أعرب أمير عبد اللهيان عن قلقه إزاء الوضع الإشكالي في أفغانستان. وأعرب عن أسفه للخطوة الرامية إلى حرمان الفتيات من التعليم في أفغانستان وشدد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في البلاد".