قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري وقع على عقود انضمامه للفريق الأبيض، مشيرًا أنه سيتقدم بشكوى ضد اللاعب حال التعاقد مع نادٍ آخر.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «مروان عطية كان لاعبا مغمورا في نظري، فهو ليس عبدالله السعيد أو نبيل عماد "دونجا"، وفيريرا لم يطلب ضمه للزمالك».

وتابع رئيس الزمالك: «لقد وقعت مع مروان بالفعل، ولو انضم لأي نادٍ آخر سأقدم العقود وأوقفه، كما أنني أمتلك ما يثبت حصولي على أذن من إدارة الاتحاد للتفاوض معه، فأنا لست تلميذًا».

وأوضح منصور: «الزمالك ليس بحاجة إلى مروان عطية في الوقت الحالي وانسحبنا من الصفقة، وحين فاوضته لم أكن أملك لاعبين في مركز خط الوسط، ولدي حاليا نبيل عماد وروقا وعمرو السيسي».

وأتم: «الأهلي دائما يتعاقد مع صفقات مضروبة ولاعبين يعانون من إصابات مزامنة، من بينهم أكوتي منساه ومروان محسن لاعب الإسماعيلي السابق وبيرسي تاو».