تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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شهدت موانئ البحر الأحمر، على مدار الـ24 ساعة الماضية تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و768 شاحنة، و45 سيارة.

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 8 سفن، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكب.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان، اليوم الأحد، أن حركة الواردات تضمنت 4 آلاف طن بضائع، و361 شاحنة، و5 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 10 آلاف طن بضائع، و407 شاحنات، و40 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم الأحد، لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس، ومغادرة السفينتين دليلة والحرية.

وكان قد استقبل الميناء أمس السبت، السفينة دليلة، وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس.

وشهد ميناء نويبع تداول 3100 طن بضائع عامة ومتنوعة، و283 شاحنة، ووصول وسفر السفينة سينا.

فيما شهد الميناء أمس، وصول وسفر السفن سينا وبريدج وآيلة.