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مقتل 19 شخصا في حادث سير بشرقي الصين

بكين (د ب أ)
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 10:37 ص | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 10:37 ص
قتل 19 شخصا وأصيب 20 آخرون فى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد عقب حادث سير فى محافظة نانتشانج بمقاطعة جيانجشى بشرقي الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة"شينخوا" أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. ومازال التحقيق جاريا فى سبب الحادث، وفقا للسلطات المحلية.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن الضحايا كانوا من المعزين من قرية تاولينج، الذين أقاموا خيمة جنازة على جانب الطريق قبل أن تصدمهم شاحنة عابرة.

وتعتبر حوادث السير الكبرى، التي غالبا ما تكون ناجمة عن إجهاد السائقين وسوء الصيانة أو زيادة الحمولة، أمرا شائعا في الصين، لكن اللوائح الأكثر صرامة قللت من وتيرتها في السنوات الأخيرة.

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