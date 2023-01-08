وصول قارب يحمل على متنه 185 لاجئا من الروهينجا إلى إندونيسيا

أعلن مسؤول في وكالة الكوارث المحلية بإندونيسيا، أن قاربا يحمل على متنه 185 لاجئا من أقلية الروهينجا المسلمة وصل اليوم الأحد إلى شواطيء مقاطعة "آتشيه"، عقب وصول مئات آخرين في أواخر العام الماضي هربا من الأوضاع البائسة في مخيمات اللاجئين في بنجلاديش.

ونقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري - في نشرته باللغة الإنجليزية - عن رئيس وكالة الكوارث في منطقة "آتشيه بيسار" رضوان جميل قوله إن أكثر من نصف اللاجئين الذين وصلوا في حوالي الساعة (2:30) بعد الظهر بالتوقيت المحلي للبلاد اليوم الأحد هم من النساء والأطفال.

ووصل المئات من لاجئي الروهينجا إلى ساحل "آتشية" على مدار الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك قارب جرفته الأمواج إلى الشاطئ كان يحمل على متنه 174 لاجئا في أواخر شهر ديسمبر الماضي.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 2022 قد تكون إحدى أسوأ السنوات خلال عقد تقريبا بالنسبة للاجئي الروهينجا الذين عانوا من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

يشار إلى أن حوالي مليون لاجئ روهينجي يعيشون في منشآت مكتظة في بنجلاديش، من بينهم مئات الآلاف الذين فروا من حملة القمع التي شنها الجيش في ميانمار في عام 2017، والذي ينفي ارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجا.