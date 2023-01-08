العراق: وجهنا ضربات موجعة لبقايا تنظيم داعش

قال اللواء خالد المحنا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، إن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ عشرات العمليات النوعية للأجهزة الأمنية، مثلت ضربات موجعة لبقايا تنظيم داعش الإرهابي.



وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن هذه الضربات أدت إلى شلّ حركة وقدرة بقايا هذه العصابات، لافتا إلى أنه في القريب العاجل مع تدعيم أجهزة الاستخبارات بالتقنيات والطائرات المسيرة، سيتم إنهاء هذا التهديد.



وتابع: "من يتابع عصابات داعش الإرهابية سيلاحظ أن هناك انخفاضًا كبيرًا في معدلات العمليات التي ينفذها بقاياه، ولكن التهديد لا يزال قائمًا".



وأكمل: "هذه العصابات تعمد إلى تنفيذ عملياتها الإرهابية في أماكن بعيدة، معتقدة أن القوات الأمنية لا تصل إليها بحكم وجودها في مواقع جغرافية بالتلال والجبال ومناطق يصعب الوصول إليها، لكن رغم ذلك فإن أجهزة الاستخبارات العراقية باتت تتمتع ببيانات تفصيلية".



وأشار "المتحدث" إلى أن هذه الجماعات أصبحت لا تستطيع الوصول إلى مراكز المدن واقتصرت عملياتها على الاعتداء على المناطق البعيدة والنائية وحرق المزروعات.



ورأى أن هذا الأمر يعطي مؤشرا بأن التنظيم أصبح ضعيفًا بدرجة كبيرة ومفلسًا من الناحية العقائدية والإقناع بالنسبة للمواطنين الذين أصبحوا يبلغون عن أماكن وجود أعضائه.



