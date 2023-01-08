 الإسكندرية تتعرض لموجة صقيع وأمطار متفاوتة الشدة عشية غرة طوبة - بوابة الشروق
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الإسكندرية تتعرض لموجة صقيع وأمطار متفاوتة الشدة عشية غرة طوبة

عصام عامر
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 10:51 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 10:51 م

شهدت أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، تساقط أمطار متفاوتة الشدة، عشية أول أيام شهر طوبة بالتقويم القبطي، والذي يُعد أحد أكثر أشهر الشتاء برودة.

ورصدت "الشروق" عدم تأثر حركة المرور في الميادين العامة والشوارع الرئيسية، بالتزامن مع استمرار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، وسط هدوء ملحوظ لحركة الرياح الشمالية- الغربية، المصحوبة ببرودة شديدة، وصلت إلى حد الصقيع القارص الذي يشعر به سكان المحافظة الساحلية.

ويُشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" توقعاتها للطقس على السواحل الشمالية، حيث تسجل درجة الحرارة في محافظة الإسكندرية 19 للكبرى و13 للصغرى، بنسبة سقوط أمطار من 30 إلى 50%، فيما تتراوح حركة أمواج البحر ما بين 1 إلى 1.5 متر.

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