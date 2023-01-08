زياد بهاء الدين: إعادة معدلات مرتفعة للاستثمار الخاص أهم تحديات 2023

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن أهم التحديات في عام 2023 هي إعادة معدلات مرتفعة للاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري، حيث أصبح لا بديل عن زيادة الاستثمار الخاص، قائلا: "عندنا قدرة كبيرة على اجتذاب الاستثمارات".

وأشار الدكتور زياد بهاد الدين، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه لم يعد كافيا مجرد اتخاذ إجراءات عادية من تسهيل وتحفيز للمستثمرين، ورجال الصناعة والاستثمار يترقبون الاستماع لرسائل تقول أن هناك تغيرا في المسار الاقتصادي بما يشجع الاستثمار الخاص في مصر.

وأوضح الدكتور زياد بهاد الدين، أن وثيقة ملكية الدولة إذا طبقت فهي ضبط للعلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام أو لدولة، مضيفا: "منذ 3 سنوات هناك شكوى من اتساع دور الدولة في الاقتصاد بما يهدد نمو القطاع الخاص، وأتمنى ألا تكون وثيقة ملكية الدولة شكلا جديدا للخصخصة".