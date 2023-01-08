 انخفاض الاحتياطيات الرسمية في البرازيل إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2011 - بوابة الشروق
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انخفاض الاحتياطيات الرسمية في البرازيل إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2011

د ب أ
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 5:51 ص | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 5:51 ص

انخفضت الأصول الاحتياطية الرسمية للبرازيل بواقع 8ر6 مليار دولار، أو 1ر2%، عن الشهر السابق إلى 7ر324 مليار دولار في ديسمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي البرازيلي.

وانخفضت الاحتياطيات بنسبة 10% عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وارتفع احتياطي الذهب بنسبة 9ر3% على أساس شهري، دون تغيير على أساس سنوي عند 59ر7 مليار دولار.

وانخفضت الأصول بالعملات الأجنبية بنسبة 5ر4% على أساس شهري ، و 12% على أساس سنوي إلى 9ر271 مليار دولار.

وارتفعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 2ر1% على أساس شهري، وانخفضت بنسبة 2ر2% على أساس سنوي لتصل إلى 9ر18 مليار دولار.

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