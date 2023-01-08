أمرت النيابة الكلية في شمال الجيزة، بحبس المتهمين بسرقة توكتوك من قائده بالإكراه عن طريق إلقاء الشطة في وجهه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.



تلقى قسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من سائق توكتوك، أنه أثناء استقلال 3 أشخاص "مجهولين لديه" دراجته النارية بغرض توصيلهم إلى منطقة ناهيا، وأثناء سيره في الطريق بمنطقة كفر حكيم قاموا بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه، واستولوا على دراجته النارية تحت تهديد السلاح.



بتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية مسجلة"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم الدراجة النارية المسروقة.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.