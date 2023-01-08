الرئيس العراقي يؤكد ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة وإنجاز المشروعات الاقتصادية

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية الإسراع بإقرار الموازنة وإنجاز المشروعات الاقتصادية في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية -في بيان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"- أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس العراقي اليوم رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم في قصر بغداد، حيث بحثا المستجدات السياسية في البلاد، والتأكيد على ضرورة دعم الحكومة لتمكينها من تطبيق البرنامج الوزاري الذي يهدف إلى توفير الخدمات الضرورية للمواطن.

وذكر البيان أنه تم التأكيد على أهمية الإسراع في إقرار الموازنة لانجاز المشاريع التي ستساهم في دعم الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية للبلد .

وأشار الرئيس العراقي إلى زيارته لمحافظة نينوي واطلاعه على أوضاعها واحتياجاتها والسبل الكفيلة لرفع المعاناة عن كاهل أبنائها وتوفير العيش الكريم لهم.