بولتر مهاجم شالكه قد يغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة

أعلن نادي شالكه متذيل جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الأحد أن مهاجمه سيباستيان بولتر قد يغيب عن الملاعب لعدة أشهر للاشتباه في تعرضه لإصابة قوية في الركبة.

وخرج بولتر مبكرا خلال المباراة الودية أمام زيوريخ السويسري أمس السبت على هامش المعسكر الشتوي لشالكه في تركيا، وجرى نقله إلى المستشفى حيث تبين إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وذكر شالكه في تغريدة عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي اليوم الأحد "أشعة الرنين المغناطيسي أظهرت اشتباه في معاناة سيباستيان بولتر من قطع في الرباط الصليبي للركبة خلال التعادل مع زيوريخ أمس، اللاعب البالغ عمره 31 عاما سيعود إلى ألمانيا في وقت لاحق اليوم من أجل الخضوع لفحوصات طبية إضافية".