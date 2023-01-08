كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، حقيقة انتقال عبدالرحمن جبنة وعمر فايد، ثنائي الفريق، إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع عبدالرحمن جبنة وعمر فايد لاعبا المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عادل في تصريحات خاصة لـ الشروق: "الأهلي لم يقدم عرضًا رسميًا لضم أي لاعب من المقاولون العرب حتى الآن، وما يتداول في وسائل الإعلام مجرد كلام وكلاء لاعبين".

وأضاف المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون: "بالفعل، وصلت العديد من العروض لعبدالرحمن جبنة خلال الفترة الماضية، ولكن الإدارة لا تنوي التنازل عنه في الوقت الحالي".

وأوضح عادل: "جميع العروض التي وصلت لجبنة من أندية في الدوري الممتاز، واللاعب يعلم جيدًا المشروع الحالي لفريق المقاولون، ويرغب في البقاء معنا".

وأتم: "عمر فايد يمتلك عرضًا أوروبيا في الوقت الحالي، ولكن مازالت الإدارة تدرس العرض، واللاعب لديه رغبة كبيرة في الانتقال إلى أوروبا ولا يريد الاستمرار في الدوري المصري".