 باكستان تستورد عربات قطارات من الصين لتحسين صورة قطاع السكك الحديدية وتعزيز مهاراته الفنية - بوابة الشروق
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باكستان تستورد عربات قطارات من الصين لتحسين صورة قطاع السكك الحديدية وتعزيز مهاراته الفنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 7:04 ص | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 7:04 ص

قال مسؤول بهيئة السكك الحديدية الباكستانية اليوم السبت إن عربات القطارات التي تم استيرادها من الصين متوافقة تماما مع السكك الحديدية المحلية وحصلت على الموافقة لاستخدامها في الرحلات التجارية بعد التجربة الأولية على أحد أسرع خطوط السكك الحديدية في البلاد، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس الباكستانية" اليوم السبت.

وذكر محمد حنيف جول المفتش العام بقطاع السكك الحديدية فى لاهور أن اختبار المعدات الجديدة قبل إدخالها الخدمة هو بروتوكول اعتيادي، مضيفا أنه تم عمل نفس الإجراء للعربات المستوردة من الصين وتجاوزت الاختبارات.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن جول قوله إن عربات القطارات الجديدة جيدة للغاية ولديها بعض الخصائص المتطورة فضلا عن تقنيتها الجيدة للغاية ، مضيفا بقوله " وعندما نستخدمها في خدمات القطارات، سيحظى الشعب الباكستاني بتجربة ممتازة".

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