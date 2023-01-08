سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أمطارا ستهطل على القاهرة الكبرى خلال ساعات المساء والساعات المتأخرة من الليل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، اليوم الأحد،أن موجة هطول الأمطار مستمرة حتى غدا الاثنين على مدار اليوم حتى ساعات المساء.

وأشارت إلى تلاشي فرص هطول الأمطار بدءا من الثلاثاء، لتقتصر فقط على السواحل الشمالية للبلاد.

ونوهت بأنه بالتزامن مع هطول الأمطار على شمال البلاد، يحدث انخفاض في درجات الحرارة بشكل طفيف بما يتراوح بين درجة ودرجتين.

وأفادت بأن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 18 و19 درجة، حيث تكون الأجواء شتوية لطيفة على أغلب المناطق.