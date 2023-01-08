لوبتيجي يتحسر على إلغاء هدف الفوز لوولفرهامبتون أمام ليفربول

تحسر الإسباني جولين لوبتيجي المدير الفني لوولفرهامبتون على ضياع الفوز على فريقه وتعادله 2 /2 مع مضيفه ليفربول مساء السبت بالدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، ليخوض الفريقان مباراة إعادة.

وكان بمقدور وولفرهامبتون أن يخرج فائزا لكن الحكم ألغى هدفا سجله توتي في الدقيقة 82 بداعي التسسل، دون الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد بسبب عدم توفر اللقطات النهائية.

وتم التحقق من القرار ولكن بحسب محطة "اي تي في" فإنه لم تتوفر زاوية صحيحة للكاميرا عبر تقنية "الفار" لحسم وجود تسلل من عدمه.

وأعرب لوبتيجي عن قناعته بأن الهدف صحيح بعد مشاهدة اللقطة مجددا عبر الشاشة.

وقال لوبتيجي "لا يمكنني أن أقول أي شيء، لقد تحدثنا إلى الحكم، كان هادئا للغاية لكنه استمع إلينا".

وأضاف "الأمر مؤسف لأن اليوم هناك تقنية الفار ، لقد حاول أن يفسر الأمر لكنه لم يكن واضحا تماما، أعتقد أن الهدف صحيح من خلال الكاميرا التي شاهدتها في الإعادة".

وأشار "لم أكن أعرف ذلك إنه أمر مؤسف" ، وذلك لدى إخباره بعدم وجود زاوية مناسبة متاحة لحكم الفيديو المساعد.

وأوضح "أشعر بخيبة أمل وإحباط، رد الفعل محبط بعض الشيء لأنني كنت فخورا للغاية باللاعبين، كانوا يستحقون المزيد".