الكويت: عصابة تضم موظفين تزود طلاب الثانوية بأجهزة غش

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ألقت السلطات الكويتية، القبض على "عصابة" تساعد الطلبة على الغش باختبارات الثانوية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنه تم إلقاء القبض على شبكة تسرب اختبارات الثانوية، وهي مكونة من 3 كويتيين موظفين في وزارة التربية وسوري يعمل مندوبا للمبيعات.

وأضافت التقارير أن أعضاء العصابة يتقاضون 150 دينارا لكل مادة، ويزودون الطلبة بأجهزة تساعدهم على الغش خلال الاختبارات.

وتخصصت العصابة "في نشر اختبارات الثانوية العامة وحلول الأسئلة عبر مجموعات للغش خاصة لكل مادة، مع تزويدهم (للطلبة) بسماعات خاصة للغش وربطها بهواتفهم، لتلقي إجابات الأسئلة يوم الاختبار".

وتم رصد عمليات تحويل أموال متكررة إلى حساب مندوب المبيعات (السوري)، والتي على ضوئها تم إلقاء القبض عليه.

وبحسب التحقيقات الأولية، تم التأكد من اشتراك نحو 400 طالب وطالبة في مجموعات الغش الخاصة بهذه الشبكة.

ولا تزال التحريات مستمرة لضبط بقية أفراد الشبكة والشبكات الأخرى المماثلة.