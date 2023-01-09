السفارة الصينية في برلين تنتقد رحلة سياسيين ألمان إلى تايوان

أدانت السفارة الصينية في برلين، الرحلة التي يقوم بها سياسيون ألمان من حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للأعمال والأنشطة الصديقة للبيئة، إلى تايوان.



واعتبر بيان صادر عن السفارة اليوم الأحد، أن الزيارة التي يقوم بها 10 سياسيين من المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، تشكل "تحديا لسيادة الصين وسلامة أراضيها" حيث تظهر الدعم لقوى الانفصال في تايوان.



وقال الحزب الديمقراطي الحر، وهو عضو في ائتلاف المستشار أولاف شولتس، الذي يضم ثلاثة أحزاب، إن الزيارة إلى الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي تستهدف إرسالة رسالة تضامن وسط تهديدات عسكرية من بكين.



ونشر نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر، يوهانيس فوجل، صورة على موقع تويتر اليوم الأحد، مع رئيسة لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني ماري اجنس شتراك تسيمرمان، وأرسل تحيات "من الطائرة المتجهة إلى تايوان".



وقالت شتراك تسيمرمان، إنه لا يجب إهمال أجزاء أخرى من العالم تتعرض فيها الديمقراطية للتهديد من قوى خارجية، بسبب التركيز الكبير على الحرب الروسية الأوكرانية.



وذكر بيان السفارة الصينية، أن السياسيين الزائرين أدلوا بتصريحات مثيرة للاستفزاز أخرجت سياسة الصين بشأن تايوان من سياقها ولم تخدم سوى تصعيد التوترات.