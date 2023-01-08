نظم عدد من شباب قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حملة للتبرع بالدم لصالح المرضى والمحتاجين للدم بالقرية، أسفرت الحملة عن جمع 655 كيس دم خلال 8 ساعات فقط.

وقالت الدكتورة نانسي عبدالحي، مدير المركز الإقليمي لبنك الدم بمدينة الزقازيق وبنها، إن هذا العدد من الأكياس التي تبرع بها شباب ورجال قرية سنهوت يعد رقم قياسي في تاريخ القرية.

وأضافت أنه يحسب لكل من ساهم وتبرع وشارك في هذا التنظيم المشرف الذي أظهر أن أهالي القرية على قلب رجل واحد في العمل الإنساني، قبل أن تنوه أن القائمين على تنظيم الحملة من الشباب حرصوا على مشاركة الأطفال معاهم ليس بالتبرع بالدم بل بالتنظيم وتسجيل استمارات المتبرعين لغرس لديهم ثقافة التبرع بالدم منذ الصغر، قبل أن تشير أن القرية وضعت فى بنك دم الأحرار 455 كيس دم لصالح مرضاهم، وباقي الأكياس جرى وضعها بنك الدم بمدينة منيا القمح.