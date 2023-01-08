مؤتمر إكسبو الحج ينطلق غدا في جدة لبحث تطوير الخدمات لضيوف الرحمن

تنطلق غدا الاثنين، بمدينة جدة السعودية، فعاليات مؤتمر ومعرض "إكسبو الحج 2023" تحت عنوان "الجودة في منظومة الخدمات".



وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية أن المؤتمر -الذي يستمر على مدار 4 أيام- سيبحث فرص تعزيز وتحسين خدمات البنية التحتية وصيانة المرافق بالمشاعر المقدسة، بما يضمن استدامة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.



كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير وصيانة مرافق المشاعر المقدسة، وتوفير بنية تحتية متكاملة كشبكات الطرق والكهرباء، والمياه، وخدمات الإنترنت والاتصالات.



ويتضمن المؤتمر 23 جلسة حوارية، بواقع 90 ساعة تدريبية، و36 ورشة عمل ، ويشارك في المؤتمر 57 وزيرًا ورئيس وفد، بالإضافة إلى 70 متحدثًا محليًا، و11 متحدثًا دوليًا.