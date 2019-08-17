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استخدام تقنية الفيديو في كامل مباريات أمم أفريقيا للمحليين

د ب أ
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 3:29 ص | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 3:29 ص

كشف مسؤول جزائري أن تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) ستعتمد خلال كامل مباريات بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين ( الشان) التي تنطلق الجمعة المقبل بالجزائر وتستمر حتى الرابع فبراير المقبل.

وقال جمال حيمودي، مسؤول لجنة التحكيم بالاتحاد الجزائري لكرة القدم للإذاعة الجزائرية، إن تقنية الفار ستستخدم في كل ملاعب البطولة بداية من دور المجموعات.

وأشار حيمودي، إلى أن " فار" سيستخدم أيضا في ملعب التدريب الخاص بالحكام لمساعدتهم على الوقوف على مدى استعداداتهم وجاهزيتهم لإدارة مباريات البطولة.

كما لفت أن كل الحكام وعددهم 52 بين حكام ساحة ومساعدين وحكام فيديو، يتواجدون في الجزائر، وبدأوا اليوم الأحد دورة تدريبية على ملعب الخامس يوليو في العاصمة الجزائرية.


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