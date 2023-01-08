 ليفربول يتعادل مع وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي - بوابة الشروق
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ليفربول يتعادل مع وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

محمد عاطف
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 12:41 ص | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 12:41 ص

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون مساء السبت، والتي أقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتتجه مواجهة ليفربول وولفرهامبتون إلى الإعادة على أرض الأخير، وذلك لحسم المتأهل إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد.

افتتح أهداف المباراة فريق وولفرهامبتون عن طريق اللاعب جونسالو جيديس في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل داروين نونيز لليفربول في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، تقدم ليفربول عن طريق محمد صلاح، ثم تمكن هوانغ هي تشان من التعادل في الدقيقة 67.


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