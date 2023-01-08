الرئيس الإيراني: العلاقات مع روسيا استراتيجية

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال مراسم استلام أوراق اعتماد السفير الروسي الجديد في طهران، تنامي العلاقات الدبلوماسية بين طهران وموسكو، مشددا على ضرورة بلورة وتعزيز التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين إيران وروسيا.

واعتبر رئيسي لدى استقباله اليوم الأحد، السفير الروسي الجديد لدى طهران ألكسي ديدوف العلاقات بين طهران وموسكو بأنها استراتيجية، وشدد على أن إيران وروسيا لديهما أرضية جيدة للتعاون في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.

وأشار الرئيس الايراني، في هذا اللقاء إلى زيادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأكد ضرورة بلورة وتعزيز التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين إيران وروسيا.

بدوره صرح السفير الروسي الجديد، أليكسي ديدوف، في هذا اللقاء، بأن الزيادة المستمرة في التعاون الاقتصادي الشامل هي إحدى أولويات خطة عمله، مضيفا أن "التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين إيران وروسيا تسبب في بث اليأس لدى الدول الغربية من سياسة العقوبات".