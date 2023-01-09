مسؤول بالزراعة: نسبة محال الدواجن المغلقة لا تذكر

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن نسبة محلات الدواجن المغلقة؛ بسبب ارتفاع الأسعار «لا تذكر»، مشيرًا إلى أن القياس يكون وفقًا لجميع محافظات الجمهورية، وليس شارع بعينه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن المنافذ التابعة لوزارة التموين، والحكم المحلي، ومؤسسة أمان، والخدمة الوطنية، إضافة إلى 275 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تابعا للزراعة، تبيع السلع بتخفيضات تصل إلى 30%.

وناشد المواطن عدم الذهاب للمنافذ التسويقية التي تبالغ في أسعارها، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن «العديد من منافذ القطاع الخاص، تبيع السلع بأسعار مناسبة».

وأشار إلى أن الإقبال على شراء الكتاكيت يبشر بتحسن أسعار الدواجن مستقبلًا، قائلًا إن الوزارة دائمًا ما تبحث عن السعر العادل الذي يسمح بتغطية المنتج لتكاليفه، وتحقيقه لهامش ربح بسيط.

وسأله الإعلامي عمرو أديب: «هل في ظرف 10 أيام تكون الأسعار ستكون مناسبة ويتمكن المواطن من التعامل معها؟»، ليرد المسؤول عليه: «إن شاء الله، لا يسعدنا أبدا الوصول إلى سعر رخيص وإنما السعر العادل، الذي يغطي مصروفات التشغيل وتكاليف الإنتاج ثم يحقق هامش ربح بسيط».