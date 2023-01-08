البرهان: القوات المسلحة السودانية ستخضع لسلطة مدنية منتخبة عاجلا أم آجلا

صرح رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، بأنه "عاجلا أم آجلا ستخضع القوات المسلحة السودانية للسلطة المدنية التي ستنتج عن الانتخابات".



وجدد البرهان التزام القوات المسلحة السودانية بالخروج بشكل كامل من الحياة السياسية في السودان، معربا عن أمله في تشكيل "حكومة مدنية حقيقية تعبر عن رغبات الشعب السوداني".



وأكد البرهان خلال خطابه اليوم الأحد، بمناسبة انطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، أنه "لن تكون للمؤسسة العسكرية أي دور في التحول أو الانتقال الديمقراطي في السودان"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقعوا برعاية الآلية الثلاثية، في 5 ديسمبر الماضي، اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.



وقالت الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، في بيانها، إن فعالية افتتاح المرحلة النهائية من العملية السياسية، ستقام اليوم الأحد بقاعة الصداقة بالخرطوم "بحضور موقعي الاتفاق الإطاري العسكريين والمدنيين، إضافة إلى ممثلي عن المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان والمرأة وزعماء دينيين".