أسوان يفرض التعادل السلبي على البنك الأهلي في الدوري

فرض أسوان نتيجة التعادل السلبي على البنك الأهلي، في المباراة التي أُقيمت ظهر اليوم الأحد، لحساب منافسات الجولة الـ 13 من الدوري العام.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب ستاد القاهرة متوسطة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب في وسط الملعب، مع محاولات على استحياء من جانب البنك الأهلي.

وكاد البنك الأهلي أن يخطف الفوز في الدقيقة 85 من عمر المباراة، بعد كرة بينية انفرد على إثرها محمد هلال بالمرمى، لكنه سدد الكرة في جسد الحارس عمر حسام، قبل أن تصل إلى رزاق سيسيه الذي صوب كرة مقصية، أبعدها مدافع أسوان بنجاح.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد أسوان إلى النقطة 16 التي يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري العام، فيما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 11 التي يحتل بها المركز 11.