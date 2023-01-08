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واصل أياكس أمستردام نتائجه المتراجعة في بطولة الدوري الهولندي لكرة القدم، بعدما تعادل 1 / 1 مع مضيفه نيميجن، اليوم الأحد، في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن تعادل فينورد روتردام مع مضيفه أوتريخت بنفس النتيجة، في حين فاز فوليندام 3 / صفر على مضيفه كامبور، وإكسلسيور على ضيفه جرونينجن 1 / صفر.

وبقي أياكس، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في المسابقة للمباراة الرابعة على التوالي، في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة.

في المقابل، رفع نيميجن رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع.

وبادر دافي كلاسين بالتسجيل لمصلحة أياكس في الدقيقة 38، قبل أن يمنح لاندري ديماتا التعادل لمصلحة نيميجن في الدقيقة 52.

من جانبه، عزز فينورد صدارته لجدول البطولة بتعادله مع مضيفه أوتريخت 1/1 في وقت سابق اليوم.

وتقدم أوتريخت بهدف سجله ينس تورنسترا في الدقيقة الثالثة وتعادل فينورد بهدف سجله علي رضا جهانبخش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

ورفع فينورد رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع أوتريخت رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع.