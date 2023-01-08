نائب المستشار النمساوي: الحكومة تعطي أهمية قصوى لتنمية موارد الطاقة المتجددة

أكد فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوي، أن اجتماع الحكومة في الأسبوع المقبل سوف يركز على أمن الطاقة مع إعطاء أهمية قصوى لتنمية موارد الطاقة المتجددة.

وقال كوجلر -في تصريحات اليوم الأحد- إن انتقال الطاقة عبر الاستدامة هو التحدي الأكبر للنمسا ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى سعي البلاد الى أن تكون أكثر استقلالية فى مجال الطاقة "بأقصى سرعة" ، خاصةً ما يتعلق بالاستغناء عن النفط والغاز الروسيين.

وأوضح كوجلر أن تمكين التوسع السريع للطاقات المتجددة يجب أن يحتل الأولوية على أجندة عمل الحكومة في العام الجديد .

يشار إلى أن الاجتماع السنوي للحكومة النمساوية برئاسة المستشار كارل نيهمر سوف يعقد بعد غد الثلاثاء، وعلى مدار يومين لتحديد أولويات العمل لعام 2023.