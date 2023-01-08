 نائب المستشار النمساوي: الحكومة تعطي أهمية قصوى لتنمية موارد الطاقة المتجددة - بوابة الشروق
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نائب المستشار النمساوي: الحكومة تعطي أهمية قصوى لتنمية موارد الطاقة المتجددة

فيينا - أ ش أ
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 3:13 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 3:13 م

أكد فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوي، أن اجتماع الحكومة في الأسبوع المقبل سوف يركز على أمن الطاقة مع إعطاء أهمية قصوى لتنمية موارد الطاقة المتجددة.

وقال كوجلر -في تصريحات اليوم الأحد- إن انتقال الطاقة عبر الاستدامة هو التحدي الأكبر للنمسا ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى سعي البلاد الى أن تكون أكثر استقلالية فى مجال الطاقة "بأقصى سرعة" ، خاصةً ما يتعلق بالاستغناء عن النفط والغاز الروسيين.

وأوضح كوجلر أن تمكين التوسع السريع للطاقات المتجددة يجب أن يحتل الأولوية على أجندة عمل الحكومة في العام الجديد .

يشار إلى أن الاجتماع السنوي للحكومة النمساوية برئاسة المستشار كارل نيهمر سوف يعقد بعد غد الثلاثاء، وعلى مدار يومين لتحديد أولويات العمل لعام 2023.


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