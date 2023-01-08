مدير أعمال نجمة الأوبرا آنا نتريبكو: عقوبات كييف لن يكون لها تأثير ملموس

قال مدير أعمال نجمة الأوبرا الروسية، آنا نتريبكو، إن العقوبات التي أعلنتها كييف على نجمة الأوبرا لن يكون لها تأثير ملموس.

وأوضح المدير ميجيل استيبان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ليس لديها (نتريبكو) أصول في أوكرانيا ولم يسبق لها أن قدمت عروضا في أوكرانيا ولم يكن لديها أي خطط للقيام بذلك".

ونشر مكتب الرئاسة الأوكراني مرسوما يوم السبت يضع عددا كبيرا من الفنانين الروس وشخصيات عامة أخرى على قائمة العقوبات. وسيتم تجميد أي أصول في أوكرانيا تخص نتريبكو و118 شخصا آخرين بينهم ثلاثة مواطنين أوكرانيين.

وتعرضت نتريبكو، التي تقيم في فيينا، لانتقادات لقربها الشديد من الكرملين وعدم انتقادها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومع ذلك، قال إستيبان إنه من الخطأ ربط السوبرانو بحكومة أو بالحرب في أوكرانيا. وشدد على أن الفنانة نأت بنفسها عن الصراع عدة مرات.