المركزي التركي يقدم حوافز للبنوك لزيادة الودائع بالليرة

رفع البنك المركزي التركي نسبة حفظ الأوراق المالية للبنوك إلى 10%من 5% في إطار جهوده للتشجيع على التخلي عن الدولار.

وقال البنك المركزي في بيان، اليوم السبت، إن البنوك سوف تحصل على خصم في نسبة حفظ الأوراق المالية إذا قامت بزيادة حصة ودائعها بالليرة إلى أكثر من 60%،حسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وسوف يصبح هذا التغير ساريا اعتبارا من 24 فبراير المقبل.

كان البنك المركزي التركي أعلن أمس الجمعة أن أولى أولوياته هى توسيع نطاق استخدام الليرة من خلال زيادة حصتها في ودائع البنوك إلى 60% خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع من نحو 35% العام الماضي.

وتقول تركيا إن تحويل الودائع من الدولار إلى الليرة يعد هدفا رئيسيا في 2023.

وأفادت وكالة "بلومبرج" أول أمس الخميس ، بتراجع الليرة التركية بنسبة 2ر0% ليصل سعر الدولار الأمريكي 78ر18 ليرة، وتم تداولها على انخفاض بنسبة 1ر0% مقابل 76ر18.