بطلة الغربية في التايكوندو تتنازل عن الذهبية لممثلة الإسكندرية بعد إصابتها

ضربت روان أمير الزفتاوي، لاعبة التايكوندو بنادي زفتى الرياضي، والطالبة بمدرسة الشيهد مختار كامل الثانوية للبنات بالغربية، المثل في الروح الرياضية والإيثار، حين فضلت الحصول على الميدالية الفضية والتنازل عن الذهبية لزميلتها ممثلة مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية؛ لإصابة الأخيرة.

وفازت لاعبة مدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية للبنات في زفتى، ببطولة الغربية للمدرس الثانوية في لعبة التايكوندو، وتأهلت لبطولة الجمهورية للمدارس، لتتخطى الأدوار التمهيدية وصولًا لدور الـ16، لتواجه حنين حسام لاعبة منتخب مصر والمصنفة الثانية بالبطولة، وتحقق المفاجأة وتفوز عليها لتصل للمباراة النهائية متخطية في طريقها لاعبات مديرية تعليم القاهرة والبحيرة وكفر الشيخ والقاهرة والجيزة.

ووصلت بطلة الغربية للمبارة النهائية لتلاقي بطلة الجمهورية ولاعبة منتخب مصر ومحافظة الإسكندرية منة الله محمد، والتي تعرضت لإصابة أثناء البطولة، وهي طالبة بالثانوية العامة، وتحتاج الحصول على المركز الأول لتحصد درجات الحافز الرياضي الذي يُضاف لمجموع الشهادة، فما كان من لاعبة الغربية إلا أنها قررت الانسحاب وترك المركز الأول لبطلة الإسكندرية المُصابة والاكتفاء بالمركز الثاني، وسط إعجاب الحضور وثنائهم على اللاعبة وروحها الرياضية العالية.

وأصر والد ووالدة منة الله محمد، بطلة الإسكندرية ومدربها، على النزول لأرض الملعب بالصالة المغطاة وتوجيه الشكر للاعبة بأنفسهم، واصفينها بأنها نموذج مُشرف، مؤكدين أن ما حدث مع ابنتهم هو قمة الروح الرياضية ولا يقل عن ما فعله بطلنا الأولمبي السابق محمد رشوان، بطل الجود الذي رفض استغلال إصابة منافسه الياباني في المبارة النهائية في أولمبياد لوس أنجلوس، واكتفى بالفضية.

ومن جهتها، قالت روان الزفتاوي: فضلت المركز الثاني لعدم رغبتي في استغلال إصابة زميلتي، فهي الأحق بالبطولة لأنها في الثانوية العامة، وتحتاج الدرجات أما أنا ففي الصف الثاني الثانوي وأمامي فرصة في العام القادم، ومنة لاعبة ممتازة وإحدى لاعبات منتخب مصر وحال مكسبي لها وهي مُصابة أو انسحابها ليس بالإنجاز، ورأيت أن انسحابي أمامها وترك الميدالية الذهبية ودرجات التفوق الرياضي لها هو الأفضل والأسمى، وواثقة أن الله سيعوضني لأنني لم أستغل الفرصة، وقبل الانسحاب شاورت أسرتي عن طريق التليفون وأجمعنا أن على الانسحاب هو الأشرف.