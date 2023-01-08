الناتو يتوقع انضمام السويد وفنلندا في 2023

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأحد، أن السويد وفنلندا قد تنضمان إلى الحلف اعتبارا من عام 2023، لكنه أشار إلى أن القرار رهن بالبرلمانين التركي والمجري.

وقال ينس ستولتنبرج، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية: "أتوقع أن تتم عملية الانضمام في 2023، لكنني لا أضمن التاريخ الدقيق، لأنه بالطبع قرار سيادي للبرلمانين التركي والمجري اللذين لم يصادقا على الاتفاقية بعد".

وأضاف: "أجرينا مفاوضات وكانت متطلبة في يوليو الماضي، عندما اتفقت تركيا وفنلندا والسويد على مذكرة مشتركة وصفت فيها كيفية تكثيف تعاونها في ما يتعلق بتصدير الأسلحة، وأيضا، مثلا مكافحة الإرهاب".

وتابع: "احترمت فنلندا والسويد هذا الاتفاق، وتعهدتا بوضوح بالتعاون على الأجل الطويل مع تركيا حول هذه المسائل. بالتالي آن الأوان لوضع اللمسات الأخيرة على عملية الانضمام والمصادقة على بروتوكول الانضمام".

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إن بلاده "لا تستطيع تلبية جميع المطالب التي قدمتها أنقرة" مقابل الموافقة على الانضمام للحلف.