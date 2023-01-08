الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف يعلن أنه لم يفتقد علاقات الصف الأول من السياسيين

قال الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف/ 63 عاما/ إنه لم يفتقد كونه لم يعد في الصف الأول سياسيا.

وصرح فولف لوكالة الأبناء الألمانية (د. ب. أ) مساء اليوم السبت في ميونخ، خلال الاحتفال بعيد ميلاد الموسيقار ليزلي ماندوكي السبعين: "لم أعد في الصف الأول حاليا، وهذا له جوانبه الممتعة أيضا".

وأشاد فولف بحقيقة أنه "يمكن للمرء أن يعبر عن نفسه بحرية أكبر قليلا دون أن يتم تخصيص أمور شخصية صغيرة أو جعلها سببا لفضيحة بأي شكل من الأشكال. لكن الاستشارة في الخلفية لها مزاياها".

وقال رئيس الوزراء السابق عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ولاية سكسونيا السفلى، إنه لم يعد يشعر وكأنه يقوم بحملات انتخابية.

وقال إنه يطالب الساسة الشباب "ليقودوا البلاد إلى مستقبل جيد في العقود المقبلة".

وقالت زوجته بتينا فولف (49 عاما) إن قرار العام الجديد هو "عمل ما هو أكثر من مجرد المسؤولية عن الأسرة، وبخلاف ذلك، نحن سعداء بحالنا هذا".

ومع ذلك فقد قررت شخصيا "ممارسة الرياضة بشكل أكثر انتظاما وممارسة المزيد من الرياضة مرة أخرى"، على حد قولها، وختمت كلماتها قائلة: "دعونا نرى كيف يتطور ذلك".