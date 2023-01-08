استطلاع: معظم التايلانديين يتوقعون استمرار الفوضى السياسية مع اقتراب الانتخابات العامة

كشف استطلاع في تايلاند، أن معظم التايلانديين يتوقعون استمرار الفوضى السياسية مع اقتراب الانتخابات العامة حتى مع توقع تحسن الوضع الاقتصادي.

وأظهر استطلاع أجراه المعهد الوطني لإدارة التنمية في تايلاند، اليوم الأحد، أن 45% ممن شملهم الاستطلاع من أصل 1310 مشاركين يتوقعون أن تسود الاضطرابات السياسية المحلية هذا العام، في حين يعتقد 36% ممن شملهم الاستطلاع أن الفوضى ستشتد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكشف الاستطلاع عن أن 10% ممن شملهم الاستطلاع يتوقعون انحسار الاضطرابات.

وسوف تستخدم تايلاند نظام الاقتراع المزدوج في الانتخابات المقبلة، حيث يتم التصويت لاختيار مرشح دائرة انتخابية وفي نفس الوقت تصويت آخر لاختيار حزب من الأحزاب.

وبموجب القواعد الانتخابية الجديدة التي تفضل الأحزاب الأكبر، سيتم منح 400 مقعد برلماني أولا لمرشحي الدوائر الانتخابية الفائزين، وسيتم تخصيص 100 مقعد أخرى بناء على نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل حزب.