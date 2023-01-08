السلطات الإسرائيلية تهدم مقهى فلسطينيا في الجليل

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقهى وكافتيريا في بلدة مجد الكروم في الجليل في أراضي عام 1948، بحجة البناء دون ترخيص.



ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، هدمت الجرافات الإسرائيلية المبنى، الذي يضم مقهى وكافتيريا بالكامل على محتوياته من معدات وأثاث، والذي تعود ملكيته لمواطن فلسطيني.



ومنعت الشرطة الإسرائيلية، المواطنين، من الاقتراب من المكان، حيث قامت بإغلاق منطقة المقهى على مفترق مجد الكروم الغربي، ووفرت الحماية لجرافات وآليات الهدم.



وتشهد البلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 48 تصعيدا في أعمال هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص خاصة في النقب، والمثلث الجنوبي.



وتواصل السلطات الإسرائيلية التضييق على الفلسطينيين في أراضي الـ48، خاصة في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي، تستهدف الاستيلاء على الأراضي، وتجريف المحاصيل الزراعية، وهدم المنازل.