الرئيس الفلبيني: نعتزم تعزيز العلاقات مع الصين أكثر مما كانت في العقود الماضية

أكد الرئيس الفلبيني، فيرديناند ماركوس الابن، أن بلاده تعتزم إيلاء الاهتمام بعلاقتها بالصين "أكثر مما كانت عليه خلال العقود الماضية".

وأضاف ماركوس -خلال مقطع فيديو نقلته شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" اليوم الأحد- "في ظل التغييرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، فإن الصين ستقدم لنا العديد من الفرص الجديدة، وأعتقد أننا في حال واجهنا تلك التحديات معًا وإذا استغلينا الفرص معًا، فبكل تأكيد ستكون الفائدة مشتركة لبلدينا".

كما لفت ماركوس إلى أن العلاقات الثنائية بين الفلبين والصين بدأت خلال إدارة والده الرئيس الأسبق للبلاد فرديناند ماركوس الأب.

وتأتي تصريحات ماركوس بعد وقت قصير من رحلته التي استمرت ثلاثة أيام في الصين، والتي تعد أول زيارة دولة له خارج جنوب شرق آسيا وأول زياره له خارج البلاد خلال العام الجاري، والتي خلالها وقعت البلدين على 14 اتفاقية ثنائية في مجالات السياحة والزراعة والبنتية التحتية وتكنولوجية المعلومات والتواصل، بالإضافة إلى التجارة والتعاون البحري وغيرها.