 اتحاد الدواجن: الأسعار بلغت مستويات أعلى من طاقة المستهلك.. والمقاطعة الكاملة غير ممكنة - بوابة الشروق
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اتحاد الدواجن: الأسعار بلغت مستويات أعلى من طاقة المستهلك.. والمقاطعة الكاملة غير ممكنة

أحمد علاء
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 4:46 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 4:47 م

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن هناك ارتفاعا كبيرا في أسعار الدواجن التي بلغت مستويات أعلى من طاقة المستهلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات" عبر شاشة "النهار"، اليوم الأحد، أن 75% من تكلفة الدواجن عبارة عن أعلاف، علما بأن طن العلف ارتفع من 9000 جنيه قبل عام إلى 21 ألف جنيه حاليا.

وأشار إلى أن أسبابا داخلية وخارجية وراء ارتفاع الأسعار، مؤكدا أنه تمت مخاطبة الحكومة لأكثر من مرة بشأن توفير الكميات المناسبة والمستدامة من الأعلاف.

وأكّد أن الدواجن تمثل 70% من البروتين الحيواني للأسرة، في حين تمثل اللحوم والأسماك 30% من البروتين.

وشدد الزيني، على أنه يمكن إجراء مقاطعة لتناول الدواجن لكن بنسبة وليس بشكل كامل.

وأوضح أن الأسعار العادلة مرتبطة بالتكلفة وسعر الأعلاف، منوها بأن الاستهلاك المحلي من الأعلاف يصل إلى 900 ألف طن ذرة وصويا شهريا.


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