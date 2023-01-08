ميدو يصعد لاعبا جديدا للفريق الأول بالإسماعيلي

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو، تصعيد أحمد عبدالوهاب المدافع الأيسر لفريق الشباب مواليد 2001 إلى صفوف الفريق الأول خلال الفترة الحالية.

يأتي ذلك بعدما قدم اللاعب مستوى رائعا خلال مشاركته مع الفريق الأول في تجربته الودية الأخيرة ضد مستقبل القاهرة استعدادًا لمنافسات الدوري العام، مما أشاد به ميدو وجهازه المعاون.

وكان ميدو قد دفع خلال تلك التجربة بعدد كبير من فرق الناشئين للتعرف على قدراتهم الفنية والبدنية وهم علاء ياسر وأشرف خضر وعبدالله السعيد ونادر فرج ورامي حاتم ومحمد البحيري وأحمد أشرف الأوزعة وأحمد عبدالعزيز بالإضافة إلى أحمد عبدالوهاب.

ويستعد الإسماعيلي في الوقت الحالي لمواجهة حرس الحدود غدًا الأحد في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، في الجولة الـ 12 من عمر المسابقة المحلية.