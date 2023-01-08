 ضبط 970 كيلو لحوم وكبدة فاسدة في كفر الشيخ - بوابة الشروق
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ضبط 970 كيلو لحوم وكبدة فاسدة في كفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 10:53 ص | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 10:53 ص

شنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، حملة تموينية اليوم الأحد، على أسواق مدينة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط 420 كيلو لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بـ4 ثلاجات بيع لحوم مجمدة بمدينة كفر الشيخ.

كما تمكنت الحملة من ضبط 320 كيلو دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحلين لبيع الدواجن المجمدة بمدينة كفر الشيخ.

فيما تمكنت الحملة من ضبط 160 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بثلاث محلات لبيع اللحوم والكبدة المجمدة بمدينة كفر الشيخ.

وتم ضبط 70 كيلو كلاوي غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحل لبيع اللحوم المجمدة بمدينة كفر الشيخ.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بها، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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