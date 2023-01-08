 أستاذ جراحة: نسب الوفاة بعمليات السمنة وتكميم المعدة واحد لكل ألف مريض - بوابة الشروق
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أستاذ جراحة: نسب الوفاة بعمليات السمنة وتكميم المعدة واحد لكل ألف مريض

خالد حسام الدين
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 3:43 ص | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 3:43 ص

أكد الدكتور فهيم بسيوني، أستاذ الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة بالقصر العيني، أن أي عملية جراحية قد تؤدي للوفاة ولكن الفكرة تختلف في نسب الوفاة في العمليات المختلفة، مشيرا إلى أن جراحة السمنة نسب الوفاة بها واحد لكل ألف مريض.

وأوضح الدكتور فهيم بسيوني، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن عمليات تكميم المعدة تجري للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب ومشاكل في الرئة والكبد والكلى، وأيضا تجرى في أغلب الأحوال للأصحاء، مؤكدا أن أمريكا من أكثر الدول التي تجري هذه العمليات بشكل سليم.

وأشار الدكتور فهيم بسيوني، إلى أن معظم هذه العمليات تجرى في القطاع الخاص ويتعامل معها الكثير من الأطباء على أنها عملية تجميل وهذا غير صحيح، متابعا: "عملية التكميم هي العملية الغالبة على مستوى العالم، ليس لأنها الأفضل ولكن لأنها الأبسط على المريض ومفيش تغير كتير بيحصل على طبيعة الجهاز الهضمي وطريقة إجرائها سهلة".

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