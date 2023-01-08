بوادر خلاف داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل بسبب قطار السبت

بدت بوادر خلافات داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، الذي يقوده حزب الليكود إضافة إلى 5 أحزاب من أقصى اليمين القومي والديني، على خلفية عمل القطار في يوم السبت المقدس لدى اليهود.

ويتكون الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو من الليكود برئاسة الأخير، و"شاس" و"يهدوت هتوراه" (يهودية التوراة) الدينيين، و"الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)"، و"نوعم" القومية.

واليوم الأحد، بعث الحاخام يتسحاق جولدكنوبف رئيس "يهدوت هتوراه"، الذي يشغل منصب وزير الإسكان، رسالة إلى وزيرة المواصلات ميري ريغيف (ليكود) بعنوان "تدنيس يوم السبت على قطار إسرائيل"، وطالبها بوقف أعمال السكة الحديدية يوم السبت، بناء على الاتفاقيات الائتلافية.

وقال جولدكنوبف: "علمتُ أن هناك أعمالا يتم تنفيذها في يوم السبت من قبل هيئة السكك الحديدية الإسرائيلية، على خط سكة حديد تل أبيب بين مفترق روكاح وتقاطع ههلاخا".

وأضاف: "حسب فِهمي.. هذه الأعمال هي نتيجة لاتفاقيات موقعة من قبل الحكومات السابقة، لكن تم الاتفاق في الاتفاقيات الائتلافية الموقعة بين حزبي الليكود ويهدوت هتوراه على وقف هذه الأعمال".

ووفقا للاتفاقيات الموقعة من قبل جميع أطراف الائتلاف الحكومي، سيتم إلحاق ممثل عن الحاخامية العليا بلجنة منح تصاريح العمل يوم السبت - بهدف تعزيز اعتبارات الشريعة في مداولاتها، وبالتالي تقليل حجم العمل، لكن لم يتم تنفيذ هذا الجزء من الاتفاقيات بعد.

ونقلت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مسؤولين في وزارة المواصلات ردا على رسالة جولدكنوبف أن العمل لن يتوقف وقالوا: "لا توجد طريقة جادة لصيانة السكة الحديدية وجعل القطار يسير بسلاسة دون عمل يتم أيضا في أيام السبت".