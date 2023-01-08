مصرع شابين إثر تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ملاكي أعلى كوبري شرويدة بالشرقية

لقى شابان صديقان مصرعهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وسيارة ملاكي يستقلونها أعلى كوبري شرويدة في نطاق قسم شرطة ثانٍ الزقازيق بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وسيارة ملاكي، وذلك أعلى كوبري شرويدة في نطاق قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مصرع كلٍ من: كريم محمد فتحي الشرقاوي، 19 سنة، وصديقه زياد أحمد عبداللطيف خضر، 19 سنة، من مدينة الزقازيق، فيما تم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الزقازيق الجامعي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

واتشحت مدينة الزقازيق بالسواد حزنًا على وفاة الشابين، وعم الحزن كذلك الوسط التعليمي كون المتوفى الثاني هو نجل نجلاء الفحام، مدير الإدارة التعليمية في مدينة القنايات.