كيف تؤثر عليك الصدمة؟ سؤال أجاب عليه عالم النفس الإكلينيكي «سيث جيليهان»؛ في كتابه «العلاج السلوكي المعرفي اليقظ»، إذ قال إن تأثير الصدمات أشبه بـ«شظايا الزجاج» التي تؤلم بمجرد لمسها.



قد تكون استحضرت إحدى الصدمات التي مررت بها، لماذا نتذكرها دائما؟ وكيف نتعامل معها؟ فيما يلي الإجابة..



تحدث «جيليهان» عن أسباب هذه الذكريات وكيف يمكن التعامل معها، وقال: غالبًا ما تظهر الذكريات المرتبطة بالصدمات في وعينا دون دعوة بسبب الطريقة التي يتم بها تخزينها في الجهاز العصبي، والتي تختلف عن الأنواع الأخرى من الذكريات، إذ تميل ذكريات الصدمة إلى أن تكون مجزأة مثل القطع الفردية التي تشكل الفسيفساء، وعندما يحدث شيء مرهق بشكل كبير فإن أجزاء الدماغ التي تعطي السياق وتنظم الحدث، خاصة الحُصين، لا تعمل بشكل جيد، في الوقت نفسه يتم تعزيز النشاط في مراكز المشاعر في الدماغ مثل اللوزة، بحسب منصة "سيكولوجي توداي".



وأضاف: القطع الفردية من الذكريات تشبه شظايا الزجاج المكسور وهي مؤلمة عند لمسها لسبب وجيه، وهو أن شظايا قصة الصدمة لها روابط قوية بمراكز العاطفة في الدماغ، بما في ذلك منطقة اللوزة والتي تعتبر أساسية في حفظ تجاربنا مع الخوف، وكذلك منطقة القشرة المعزولة التي ترتبط بوعينا الداخلي بجسمنا، وكلا المنطقتين من الدماغ مهمتان لاستجابة الجسم للتوتر والهروب ورد الفعل المتجمد.



وأوضح أنه عندما تظهر إحدى شظايا الذاكرة في أذهاننا فإننا نميل إلى الشعور بمشاعر مزعجة، مثل الغضب أو الحزن أو العجز أو الخوف، وغالبًا ما تثير هذه الذكريات المتطفلة أحاسيسا جسدية مثل الألم الجسدي أو شعور أن الحدث يتكرر، كما يمكن أن تظهر الذكريات في أي وقت لأنها غير مثبتة في مكانها.



وأكد أنه عندما يستطيع الفرد، الذي يعاني من ألم ذكريات الصدمة التي مر بها، تجميع موقف أو قصة موحدة عن الحدث، يمكن أن يكون الألم أقل تأثيرا حتى يتلاشى مع الوقت، ويمكن أن تساعد الخطوات التالية في ذلك:



- اقضِ من 3 - 5 دقائق كل يوم تمارين التنفس العميق؛ لأن أنظمتنا العصبية في حالة تأهب قصوى بعد التعرض لصدمة أثناء محاولتها حمايتنا من التهديدات المستقبلية، وهذا التوتر والعاطفة المتزايدة تساهم في الحفاظ على ذاكرتنا في شكل مجزأ، ويميل التنفس السريع إلى إطالة الإجهاد.



- حاول أن تطلب الدعم، إذ يكون رد الفعل الطبيعي بعد الصدمة الرغبة في الانعزال، لكن على العكس العلاقات تذكير ممتاز بمن نحن وما هو جيد وأننا ما زال أمامنا خيارات أخرى.



- شارك قصتك، فيمكن للأصدقاء وأفراد الأسرة الموثوق بهم أيضًا تقديم هدية مهمة للشخص الذي يعاني من الصدمة، وهي الاستماع إلى القصة، حيث أظهرت عشرات الدراسات البحثية قوة مجرد سرد قصة تجربتنا الصادمة، وإذا لم تكن قادرًا على التحدث مع شخص آخر فقد ثبت أن الكتابة عن الصدمة تجعلها أقل إزعاجًا وتسهيل عملية الشفاء.



- من المفيد تجاوز مجرد الإبلاغ عن حقائق ما حدث، واسمح لنفسك بتذكر ووصف تجربتك الأعمق في ذلك الوقت، ما الذي دار في ذهنك؟ ماذا كنت تشعر؟ ما هي الأحاسيس الجسدية التي لاحظتها؟ ما هي التفاصيل التي تبرز الآن وأنت تعيد النظر في الذاكرة.