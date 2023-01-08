فرنسا تسجل 10 آلاف و383 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

سجلت فرنسا 10 آلاف و 383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد .

وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 39 مليونا و596 ألفا و671، والوفيات إلى 163 ألفا و691.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 155 مليونا و976 ألفا و331 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

تجدر الإشارة أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.