ألمانيا: 2700 شخص يشاركون في مظاهرة «الحرية من أجل إيران»

شارك أكثر من 2000 شخص في مظاهرة في هامبورج شمالي ألمانيا، اليوم الأحد، احتجاجا على ما اعتبروه نهجا قمعيا من جانب الحكومة الإيرانية، في أعقاب تنفيذ عمليات إعدام جديدة بحق متظاهرين إيرانيين اثنين.

وبحسب بيانات الشرطة، تجمع نحو 2700 شخص في قلب المدينة في ساعة مبكرة من بعد ظهر اليوم؛ للإعراب عن تضامنهم مع الشعب الإيراني، وتم عزف موسيقى إيرانية.

وتقدم موكب المظاهرة سيارة إطفاء قديمة تحمل لافتة مكتوب عليها عبارة "يسقط الملالي.. الحرية من أجل إيران"، وقالت متحدثة باسم الشرطة إن كل شيء سار بشكل سلمي مبدئيا.

وتشهد إيران منذ شهور احتجاجات على سياسة الحكومة، وكانت وكالة أنباء القضاء الإيراني (ميزان) أعلنت إعدام المتظاهرين محمد مهدي كرامي ومحمد حسيني شنقا في الساعات الأولى من فجر أمس السبت وذلك بعد أن أدانهما القضاء بالمسؤولية عن وفاة ضابط أمن، خلال الاحتجاجات المناوئة للنظام في نوفمبر الماضي.

وبذلك ارتفع عدد المتظاهرين الذين تم إعدامهم على خلفية المظاهرات المناوئة للنظام والمستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر إلى 4 أشخاص، حيث كان قد تم إعدام رجلين في الشهر الماضي.