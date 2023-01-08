أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 14ر18 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2022 ، بنسبة زيادة 4ر10 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية، اليوم السبت، بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم 30 مليارًا و 4ر421 مليون ريال عُماني حتى سبتمبر الماضي بنسبة ارتفاع 18ر46 %.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية مليارًا و1ر717 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث لعام 2022 مقارنة بمليار و512 مليون ريال عُماني لنفس الفترة من عام 2021.

وأكدت الوزارة أن الحكومة تعمل بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص لزيادة عدد الاستثمارات في القطاعات المستهدفة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه خلال الأسبوع الماضي الموقف التنفيذي للمبادرات والبرامج التي تعمل عليها الجهات المختصة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي، وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي وتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، ‏والتصدي للتحديات التي تواجهه، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات وتنافسية سلطنة عُمان في هذا المجال.