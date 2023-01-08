 زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لدى الصين إلى 3.1277 تريليون دولار بنهاية ديسمبر 2022 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لدى الصين إلى 3.1277 تريليون دولار بنهاية ديسمبر 2022

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
د ب أ
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 1:40 ص | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 1:40 ص

ظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، اليوم السبت، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البلاد إلى 1277ر3 تريليون دولار أمريكي بنهاية شهر ديسمبر 2022، بزيادة نسبتها 33ر0% عن شهر نوفمبر السابق عليه.

وأرجعت الهيئة الوطنية، وهي المسؤولة عن تنظيم النقد الأجنبي في الصين، زيادة احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد إلى التأثير المجمع لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول، بحسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأشارت الهيئة إلى انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، وأسعار الأصول المالية العالمية الشهر الماضي، بسبب السياسة النقدية وتوقعات الاقتصادات الكبرى وبيانات الاقتصاد الكلي العالمية.

وقالت إن من المتوقع أن أن تظل احتياطيات النقد الأجنبي بالصين مستقرة بشكل عام، حيث "يتمتع الاقتصاد الصيني بمرونة قوية وإمكانيات هائلة وحيوية كبيرة، وظلت الأسس التي تدعم نموه طويل الأجل قوية".

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