اليابان تبدأ في تشديد القيود على المسافرين القادمين من الصين

شددت اليابان من القيود المفروضة على المسافرين القادمين من البر الرئيسي الصيني اليوم الأحد، حيث طلبت تقديم دليل على سلبية الاصابة بفيروس كورونا، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة في الصين.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه تم الاعلان عن فرض الاختبار، الذي يجب الخضوع له قبل 72 ساعة من المغادرة، من أجل وقف انتشار السلالات سريعة الانتشار من كورونا. ولكن الاختبارات ليست إجبارية بالنسبة للقادمين من هونج كونج أو ماكاو.

ويتعين على المسافرين القادمين من البر الرئيسي الصيني و الذين زاروا الصين خلال سبعة أيام الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل " بي سي ار" أو اختبار الاجسام المضادة لدى وصولهم إلى اليابان.

ومن يثبت إصابته بالفيروس لدى الوصول لليابان سوف يخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام إذا ظهرت عليه أعراض، وخمسة أيام إذا لم تظهر عليه أعراض.

وبدأت الصين في ديسمبر الماضي تخفيف إجراءات مكافحة الفيروس، وشمل ذلك إلغاء القيود على التحرك، ووقف إحصاء عدد المرضى.