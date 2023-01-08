جامعة أمريكية تعفي أستاذة من التدريس بعد شكوى لعرضها رسما يجسد النبي محمد

قررت جامعة هاملين الأمريكية، وهي جامعة فنون حرة خاصة، الاستغناء عن خدمات أستاذة جامعية على خلفية شكوي تقدم بها طلاب مسلمون بعدما عرضت في إحدى المحاضرات رسما يتضمن تجسيدا للنبي محمد.

وتقدمت طالبة مسلمة في دورة درّست بها الدكتورة إيريكا لوبيز براتر، وهي أستاذ مساعد في الجامعة، بشكوى لرئاسة الجامعة تفيد بأن براتر عرضت صور للنبي محمد وهو امر يتنافى مع التعاليم الإسلامية، واعتبرت في الشكوى أن الأمر يعد هجوما على الدين الإسلامي وطالبت الجامعة باتخاذ الإجراءات اللازمة في تلك الواقعة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن براتر عرضت لوحة موجودة في واحدة من أقدم الكتب الإسلامية المصورة، "جامع التواريخ" الذي كتبه رشيد الدين طبيب خلال القرن الرابع عشر الهجري، وتظهر تلك اللوحة تجسيدا للنبي محمد وهو يتلقى الوحي الإلهي من الملك جبريل.

وأصدر المسؤولون بالجامعة، التي تقع بولاية مينسوتا الأمريكية، اعتذارا عن تلك الإساءة إلى الطلاب المسلمين في محاولة لإخماد حالة "غضب جامح".

وتجاوبت رئيسة الجامعة فاينيس ميلر مع الشكوى بنشر رسالة جاء فيها : "إن احترام الطلاب المسلمين يجب أن يحل محل الحرية الأكاديمية"، مضيفة: "يعتبر تصوير النبي محمد بالنسبة للعديد من المسلمين مخالفا لعقيدتهم. كان من المهم أن يشعر طلابنا المسلمين، وكذلك جميع الطلاب الآخرين، بالأمان والدعم والاحترام داخل وخارج فصولنا الدراسية".

من جانبها، قالت آرام وداد الله وهي الطالبة سودانية التي تقدمت بالشكوى، أن الصورة التي جسدت النبي محمد أشعرتها "بالصدمة"، مؤكدة أن الأمر لا يمكن أن يكون حقيقيا.

وزعمت براتر أنها اتخذت العديد من الاحتياطات قبل عرض اللوحة وطلبت من الطلاب التواصل معها بشأن أي مخاوف، لكن أحداً لم يفعل، على حد قولها.