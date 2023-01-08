 العراق: عودة حركة الطيران في مطار أربيل الدولي بعد توقف مؤقت لسوء الأحوال الجوية - بوابة الشروق
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العراق: عودة حركة الطيران في مطار أربيل الدولي بعد توقف مؤقت لسوء الأحوال الجوية

بغداد - أ ش أ
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 9:10 ص | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 9:10 ص

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بعودة حركة الطيران في مطار أربيل الدولي؛ بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المصدر الأمني -في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية- "إن الحركة الجوية والملاحية في مطار أربيل الدولي عادت مرة أخرى بعد توقف مؤقت بسبب الضباب، وانخفاض مدى الرؤية".

وكان المصدر الأمني العراقي قد أفاد -في وقت سابق- بتوقف حركة الطيران في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشهد المحافظات العراقية موجة من الأمطار الرعدية وانخفاضا بدرجات الحرارة، مع وجود الضباب الذي يخيم على جميع مناطق العراق.


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